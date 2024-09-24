ГД в I чтении одобрила наказание за ненадлежащее содержание домашних питомцев

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает административную ответственность за ненадлежащее содержание домашних животных.

Согласно документу, за первое нарушение требований к содержанию домашних животных может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере до 1 500 рублей для граждан и до 5 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей. В случае повторного нарушения штраф может составить до 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

Рассматривать административные дела и составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.

Законопроект был одобрен комитетом ГД по госстроительству и законодательству в июле. В заключении комитета отмечается, что административная ответственность будет распространяться на подобные нарушения требований в многоквартирных домах, правила выгула домашних животных, правила выгула потенциально опасных собак и использование домашних животных в коммерческих целях.

Ранее первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал свидетелей действий живодеров обращаться в полицию. Он посоветовал очевидцам сначала зафиксировать правонарушение, например, найти других очевидцев или снять на телефон, а после написать заявление в полицию.