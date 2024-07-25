Депутат Бурматов: свидетелям действий живодеров нужно обращаться в полицию

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В случаях встречи с живодерами нужно обращаться в полицию. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат отметил, что если человек стал свидетелем жестокого обращения с животным, то сначала нужно зафиксировать правонарушение – снять на телефон, посмотреть записи с камер видеонаблюдения, найти других очевидцев. Дальше следует написать заявление в полицию. На копии должен быть поставлен номер, под которым обращение будет зарегистрировано, объяснил Бурматов.

Если полиция не реагирует, продолжил парламентарий, то правильным будет обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие.

"У нас, к сожалению, многие подменяют обращение в полицию публикациями в соцсетях. Бывают случаи, когда начинают разбираться с этим делом, то выясняется, что никакого обращения в полицию не было", – сказал парламентарий.

Бурматов напомнил, что сейчас законодательство предусматривает более серьезные наказания за насилие в отношении животных. Если раньше живодеры уходили от ответственности, то сейчас есть возможность их привлечь за совершенные действия, указал депутат и добавил, что родители детей, жестоко обращающихся с животными, могут получить серьезные штрафы.

Ранее Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года наездницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Главный тренер российской сборной по конному спорту Владимир Белецкий рассказал, что девушка во время соревнований била животное руками по голове и шее. По его словам, спортсменка уже до этого получала взыскание за жестокое обращение с лошадью во время другого турнира.