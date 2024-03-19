Жительницу Челябинска оштрафовали за смытого в унитаз котенка

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд оштрафовал жительницу Челябинска на семь тысяч рублей за то, что она смыла в унитаз котенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Подсудимая в коммунальной квартире по Солнечной улице бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла. Ее сосед, услышав громкое мяуканье в канализационной трубе, вызвал полицию. Животное в результате погибло.

Мировой судья судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска признал 46-летнюю женщину виновной по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель" и назначил ей наказание в виде штрафа.

Ранее полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными в отношении мужчины, который зарезал собаку в Сочи складной косой. Инцидент произошел в Хостинском районе в феврале. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.