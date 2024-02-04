МВД возбудило уголовное дело против мужчины, зарезавшего собаку в Сочи

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными в отношении мужчины, который зарезал собаку складной косой на улице в Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ, он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", – следует из сообщения.

Инцидент произошел накануне. В Хостинском районе курорта 35-летний мужчина зарезал собаку складной косой.

Ранее стало известно, что в Пожарском районе Приморья убили краснокнижного тигра. Его тушу расчленили и спрятали на территории леса, рассказал гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, останки нашли в местах, где этот вид хищника постоянно обитает. Он не исключил, что мотивом убийства может быть месть местного населения.