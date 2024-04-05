Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

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Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года наездницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской сборной по конному спорту Владимир Белецкий.

Инцидент произошел в марте на турнире в Ярославле. По его словам, в спорте есть норма наказания, если животное не слушается, – не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. Однако то, как поступила спортсменка, является неприемлемым не только для соревнований, но и вне их проведения, уточнил Белецкий. Как утверждает главный тренер сборной России, такой поступок можно назвать только избиением, так как всадница нанесла лошади удары руками по голове и шее.

"Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного", – подчеркнул Белецкий.

Также он сообщил, что Костыгова уже до этого получала взыскание за жестокое обращение с лошадью во время другого турнира. В связи с этим он указал на то, что такие действия в отношении животных никак нельзя оправдать.

"Спортсмены – люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются", – подытожил главный тренер сборной России.

Костыгова представляла на российских турнирах Ярославскую область. Теперь же всадница не сможет участвовать на протяжении двух лет в соревнованиях любого уровня, а также заниматься деятельностью, связанной с конным спортом (тренировать и проводить мастер-классы).

В январе CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года нашли запрещенный препарат "Триметазидин". В связи с этим министерство спорта РФ исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России.

