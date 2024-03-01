Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира ATP в Дубае

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Российского спортсмена Андрея Рублева отстранили от игры за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Решение о дисквалификации было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу представителя Казахстана Александра Бублика.

Рублев высказался нецензурно в сторону судьи, после чего главный судья заявила об отстранении гражданина РФ. Россиянин был посеян под вторым номером, Бублик – под седьмым.

Казахстанский теннисист выступит в финале против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Франции Уго Умбером.

В январе стало известно, что Медведев выиграл в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) у немецкого теннисиста Александра Зверева. Матч завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина, посеянного под третьим номером.

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