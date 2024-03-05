Дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Халеп сократили до девяти месяцев

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп до девяти месяцев, теперь она может приступить к участию в турнирах. Об этом сообщается на сайте суда.

Халеп подала апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе нашли роксадустат, находящийся в перечне Всемирного антидопингового агентства запрещенных веществ.

Еще одно обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте женщины. CAS одобрил апелляцию спортсменки. После этого дисквалификация Халеп стала считаться отбытой.

В сентябре 2022 года спортсменка сообщила о досрочном завершении сезона из-за операции на носу. В октябре того же года появилась информация о положительной пробе А. Потом Халеп потребовала вскрыть пробу Б. До решения суда срок отстранения должен был длиться до 6 октября 2026 года.

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