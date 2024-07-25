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25 июля, 09:19

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Профессор Соловьев призвал разрешить вскрывать авто, в которых заперты животные

В России призвали разрешить вскрывать авто, в которых заперты животные

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Доктор юридических наук Иван Соловьев предложил разрешить вскрывать автомобили, в которых заперты животные. Соответствующее обращение он направил на имя главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, сообщает RT.

По словам профессора, в последнее время выросло число случаев безответственного и преступного обращения с домашними животными. В частности, часто домашних животных оставляют в запертых автомобилях. Соловьев считает, что такие инциденты вызывают повышенный общественный резонанс, поскольку сострадание является неотъемлемой частью культурного и генетического кода.

Юрист напомнил, что российское законодательство охраняет частную собственность граждан и организаций от постороннего проникновения. Причем домашнее животное также является имуществом. При этом, как он подчеркивает, в этом случае присутствует необходимость прекратить страдания живого существа и предотвратить его смерть.

По мнению Соловьева, законодательно вопрос спасения домашнего животного в такой ситуации не урегулирован. В связи с этим он предлагает рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы, предусматривающей дополнение "Закона о полиции", и наделить сотрудников полиции полномочиями вскрывать автомобили, в которых находятся оставленные без присмотра животные.

Ранее сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы. Про собаку забыли, когда водителю автомобиля стало плохо. После спасения питомца передали сыну хозяина.

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