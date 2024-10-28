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Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с собакой в Клину, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, житель деревни Пустые Меленки привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил собаку по дороге, игнорируя требования очевидцев прекратить это. Предварительно установлено, что инцидент произошел 27 октября 2024 года.

Прокуратура подчеркнула, что дело заведено по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное с публичной демонстрацией". Ход и результаты расследования, а также привлечение подозреваемого к уголовной ответственности взяла под контроль Клинская городская прокуратура. В настоящее время личность злоумышленника установлена. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, необходимые для его задержания.

Накануне SHOT сообщил, что в Пустых Меленках 72-летний пенсионер расправился с собакой соседа, попавшей в его капкан. Потом мужчина привязал погибшее животное к машине и возил тело по деревне. После инцидента мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Позже видеозапись, на кадрах которой запечатлено преступление, была опубликована в Интернете, заявляла в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тогда она подчеркивала, что никто из местных жителей не подавал жалобу на действия злоумышленника, однако сотрудники полиции самостоятельно обратили внимание на запись и организовали проверку.

Ранее суд избрал меру пресечения мужчине, которого заподозрили в жестоком обращении с собаками в подмосковных Мытищах. В сентябре в социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль ехал с двумя привязанными к ней собаками. По словам жителей одного из местных садовых товариществ, легковое авто тащило животных несколько километров. Водителя пытались остановить, но дачникам это не удалось.

Полиция установила личность подозреваемого в живодерстве – им оказался 50-летний местный житель. Его оперативно задержали. После случившегося животные остались живы, но получили много травм.

Суд запретил мужчине выезжать за пределы Москвы и Московской области, общаться со свидетелями или очевидцами по данному уголовному делу, использовать средства связи и выход в Сеть.