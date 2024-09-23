Суд запретил определенные действия водителю, привязавшему собак к машине в Подмосковье

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Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, которого подозревают в жестоком обращении с собаками в подмосковных Мытищах.

По данным судебной инстанции, ему запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области, общаться со свидетелями или очевидцами по данному уголовному делу, использовать средства связи и выход в Сеть, за исключением телефонных разговоров с адвокатом и сыном, а также вызова чрезвычайных служб и общения с контролирующим органом, следователем и судом.

Мужчину подозревают в преступлении, согласно статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, с применением садистских методов, в отношении нескольких животных").

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль ехал с двумя привязанными к ней собаками. Установлено, что инцидент произошел 20 сентября на Лесопарковой улице в городском округе Мытищи. По словам жителей одного из местных садовых товариществ, легковое авто тащило собак несколько километров.

Водителя пытались остановить, но дачникам этого не удалось сделать. Полиция установила подозреваемого в живодерстве – им оказался 50-летний местный житель. Его оперативно задержали.

После случившегося животные остались живы, но получили много травм. Фигуранту уголовного дела, по словам адвоката, грозит штраф от 80 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.

