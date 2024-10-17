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17 октября, 10:00

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NYP: тюрьма грозит мужчине, привязавшему собаку к забору во время урагана во Флориде

Пять лет тюрьмы грозит жителю Флориды, привязавшему собаку к забору во время урагана – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Rebecca Blackwell

Житель Флориды привязал собаку к забору во время урагана "Милтон". За жестокое обращение с животными мужчину могут отправить в тюрьму на пять лет, пишет RT со ссылкой на New York Post.

Привязанного бультерьера нашли на обочине шоссе в городе Тампа во время непогоды. Этот инцидент вызвал возмущение среди местных жителей. Губернатор Флориды Рон Десантис тоже отреагировал на случившееся.

"Вы не можете просто привязать собаку и оставить ее там на время шторма. Это совершенно неприемлемо, и мы привлечем вас к ответственности", – пообещал он.

Ранее беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском Пластуне для приманки тигрицы. В полицию обратились местные жители. По их словам, собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю.

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