В Приморье беременную собаку использовали для приманки тигрицы

Фото: телеграм-канал "PrimaMedia.Приморье"

Беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском поселке Пластун для приманки тигрицы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию обратились местные жители. По их словам, собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю. Животное могли привязать для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода.

В настоящее время в полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. В пресс-службе также попросили граждан, ставших очевидцами или обладающих информацией о происшествии, обращаться по телефонам 102, 8 (423 73) 3-21-71.

Ранее сотрудники МЧС вместе с полицией спасли собаку, запертую на балконе пятого этажа дома в Москве. Информация о происшествии появилась в интернете 15 июля. На опубликованном видео было видно, как животное мечется по замкнутому пространству и даже пытается спрыгнуть вниз. В таком состоянии питомец провел два дня. Воду собаке спускали ведрами с соседних балконов.

Полицейские, по словам местных жителей, отказались вскрывать дверь квартиры, поэтому спасателям пришлось вытаскивать собаку через соседний балкон.

Владелец питомца Леонид Конокотин рассказал, что пес провел на балконе не пару суток, а лишь несколько часов. По его словам, в полдень он ушел из дома, оставив животному еду и воду, и открыл для него один из двух балконов.