Нижегородские ветеринары спасли собаку, проглотившую детские игрушки

Фото: vk.com/Госветуправление Нижнего Новгорода

Собаку, которая проглотила несколько детских игрушек, прооперировали в ветклинике. Об этом сообщает госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве отметили, что семилетний самоед на протяжении трех дней чувствовал себя плохо, поэтому его хозяева обратились в госветклинику Канавинского района. После того как псу сделали рентген, врачи обнаружили в желудке и кишечнике животного сразу несколько инородных тел, включая уточку, лошадку и скрепыши.

Врачи удалили все игрушки из желудка и кишечника животного.

Недавно в желудке кота Степы, который поступил в Бутовскую ветклинику с жалобами на рвоту после еды и слабость, обнаружили заглушку для мебели. Этот предмет выявили во время рентгена. Хирург Дарья Матвеева провела коту операцию по извлечению инородного тела, после чего состояние животного сразу стабилизировалось, а заглушка была возвращена владельцам.

