Юрист Толмачев: хозяину спасенной с балкона собаки в Москве грозит до трех лет тюрьмы

Мужчине, который оставил собаку на балконе дома в столичном районе Теплый Стан, может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Чтобы вызволить пса, сотрудникам МЧС пришлось лезть через соседнюю квартиру. В материале Москвы 24 разбираемся, когда хозяева домашних питомцев могут подпасть под статью.

Спасательная операция

Фото: МЧС России

История о запертой на балконе собаке в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы завирусилась в интернете 15 июля. В соцсетях появилось видео, на котором животное мечется по замкнутому пространству и даже пытается спрыгнуть вниз. Очевидцы утверждают, что в таком состоянии питомец провел два дня, а воду ей спускали ведрами с соседних балконов.

На помощь подоспели сотрудники МЧС и полицейские. Последние, по словам местных жителей, отказались вскрывать дверь квартиры, поэтому спасателям пришлось вытаскивать собаку через соседний балкон. После операции животное напоили водой и отдали на время участковому.

Однако владелец питомца Леонид Конокотин рассказал телеканалу Москва 24, что пес провел на балконе не пару суток, а лишь несколько часов. О шумихе вокруг его пса мужчина узнал от друзей.

"Увидев видео, я сам запаниковал. Моя вина, безусловно, есть. Но, разумеется, не в том, что я закрыл собаку на сколько-то дней", – подчеркнул Конокотин.

По его словам, в полдень он ушел из дома, оставив животному еду и воду, и открыл для него один из двух балконов. А перед этим мужчина выгулял и накормил питомца. При этом собака летом начала страдать от психозов: сначала пес нервничал во время грозы, а затем просто во время отсутствия хозяина.



собака. – Прим. ред. ) себя, как видно на видео, совершенно неадекватно. Ни одна нормальная собака в любом состоянии не будет пытаться спрыгнуть с балкона.

Леонид Конокотин владелец питомца Ведет она () себя, как видно на видео, совершенно неадекватно. Ни одна нормальная собака в любом состоянии не будет пытаться спрыгнуть с балкона.

По словам хозяина, он уже связался с ветеринарами и кинологами, чтобы выяснить причину такого поведения у собаки. Сейчас животное находится вместе с ним на даче и привыкает к новому месту. Там питомец сможет успокоиться и подышать воздухом, заключил Конокотин.

Жестокое обращение?

Фото: МЧС России

Ситуации, когда животные оказываются в опасной ситуации и требуется вмешательство правоохранительных органов, происходят все чаще. Об этом Москве 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в таких случаях важно не медлить и сразу звонить в правоохранительные органы.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вместо обращений очевидцы зачастую ограничиваются публикациями в социальных сетях. Придавать дело огласке важно и нужно, но иногда в таких случаях о происшествии мы узнаем спустя несколько дней.

Депутат также заметил, что действия хозяина в этой ситуации можно рассматривать как жестокое обращение с животным. С ним согласился и председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул: пес попал в опасную для жизни ситуацию.

"По нашему законодательству, если собака заперта на балконе в жару и не имеет доступа ни к еде, ни к воде, это жестокое обращение с животными. Это уже уголовная ответственность", – отметил он.

По словам специалиста, максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Потребовать возбуждение уголовного дела могут общественные организации по защите прав животных или муниципальные власти, заметил Толмачев. Кроме того, сотрудники МЧС вправе предъявить хозяину претензию и обязать компенсировать затраты на вызов и спасательную операцию, добавил он.

