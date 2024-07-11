Владелец запертой в машине собаки в Москве заявил, что она не хочет сидеть дома

Фото: 360.ru

Йоркширского терьера пришлось оставить в автомобиле, поскольку под кондиционером в машине ему лучше, чем в душной квартире. Об этом владелец собаки по имени Виталий рассказал телеканалу "360".

Виталий сказал, что машину он оставляет недалеко от работы и несколько раз в течение дня прибегает к питомцу, чтобы напоить и накормить его. Кроме того, мужчина периодически включает кондиционер, делая это удаленно с помощью смартфона.

"Вот совершенно не хочет дома сидеть. <…> Ему здесь лучше, здесь намного комфортнее, нежели он в помещении будет находиться, где нет кондиционера. Там вообще ужас. <….> Все знают, как я отношусь к собаке, поэтому никто и слова не скажет. Он всегда со мной гоняет", – сказал мужчина.

Владелец собаки добавил, что для его питомца машина как родной дом. Более того, ему будет хуже там, где жарко и душно. Мужчина также сообщил, что, если дома кто-то есть, с кем можно оставить питомца, он это делает. Виталий заверил, что очень любит животных, не обижает свою собаку и никому не позволит это сделать.

Ранее очевидец сообщила, что йоркширского терьера заперли в белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. Женщина отмечала, что маленькая собака может находиться в машине целые сутки. По ее словам, автомобиль на улице стоит целыми днями, а уезжает только вечером. Однако, когда собака находится в машине, тогда у автомобиля включены фары. В связи с этим она не исключила, что в машине работает кондиционер. Очевидец обратилась за помощью в полицию.

В жару животным нужно обеспечить доступ к питьевой воде, пересмотреть график прогулок и стараться снизить физическую активность, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина. По ее словам, для большинства животных и птиц критичной является температура в 40–50 градусов. В жаркую погоду их ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже на короткое время. В салоне стоящего на солнце автомобиля температура очень быстро достигает критической для питомца отметки, и чем меньше его вес, тем скорее у него может наступить перегрев.