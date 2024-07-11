Йоркширского терьера привязали и заперли в машине в Москве

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Йоркширского терьера заперли в белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова очевидца по имени Ольга.

По словам очевидца, маленькая собака может находиться в машине целые сутки. Женщина в связи с этим обратилась за помощью в полицию. Она отметила, что автомобиль на улице стоит целыми днями, а уезжает только вечером.

"Хозяин, похоже, приезжает, оставляет собаку в машине, а сам где-то рядом работает", – предположила она.

Ольга не знает, жарко в машине или нет, но заметила, что фары авто горят. В связи с этим не исключается, что в машине работает кондиционер.

"Окна в машине затемненные, я с трудом ее разглядела только через переднее стекло. <…> Она сейчас на переднем сиденье, собака маленькая, стриженная. У нее поводок привязан к ручке <…> пес на подстилочке лежит", – заключила она.

В жару животным нужно обеспечить доступ к питьевой воде, пересмотреть график прогулок и стараться снизить физическую активность, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина. По ее словам, для большинства животных и птиц критичной является температура в 40–50 градусов.

В жару их ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже на короткое время. В салоне стоящего на солнце автомобиля температура очень быстро достигает критической для питомца отметки, и чем меньше его вес, тем скорее у него может наступить перегрев.

При перегреве животное становится горячим на ощупь, появляется заторможенность, слюноотделение, нарушение координации. При этих симптомах нужно поместить питомца в тень, смочить прохладной водой голову, лапы, подмышечные впадины, дать попить. Также можно обмахивать животное веером.