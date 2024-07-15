15 июля, 18:40Общество
МЧС показало кадры спасения собаки в Теплом Стане
На опубликованном видео можно увидеть, как специалисты центра "Лидер" залезли через балкон соседней квартиры к животному и спасли его. Сейчас собака находится в безопасности.
Немногим ранее в СМИ появилась информация, что пес на протяжении двух дней находился запертым на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева без воды и еды, поэтому соседи днем 15 июля вызвали правоохранителей и спасателей. Очевидцы сняли видео, как животное мучается в замкнутом пространстве и пытается спрыгнуть вниз.
Спасенную собаку забрал на время участковый. Пока информации о местонахождении хозяина пса не поступало.