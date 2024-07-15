МЧС показало кадры спасения собаки в Теплом Стане

Видео: МЧС Москвы

Кадры спасения собаки в столичном районе Теплый Стан показало ГУ МЧС по Москве.

На опубликованном видео можно увидеть, как специалисты центра "Лидер" залезли через балкон соседней квартиры к животному и спасли его. Сейчас собака находится в безопасности.

Немногим ранее в СМИ появилась информация, что пес на протяжении двух дней находился запертым на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева без воды и еды, поэтому соседи днем 15 июля вызвали правоохранителей и спасателей. Очевидцы сняли видео, как животное мучается в замкнутом пространстве и пытается спрыгнуть вниз.

Спасенную собаку забрал на время участковый. Пока информации о местонахождении хозяина пса не поступало.

