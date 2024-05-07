Депутат Бурматов прокомментировал сокращение собак в цирке шапито

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Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал планы Московского цирка шапито "Радуга" убрать из репертуара номер и сократить 15 дрессированных собак, пишет "Газета.ру".

Бурматов заявил, что руководство цирка обязано обеспечить "нормальное дожитие" для животных, которые участвовали в культурно-зрелищных мероприятиях. Он направит обращения в прокуратуру для инициирования проверки учреждения.

По словам депутата, цирк шапито является незаконной организацией. В настоящее время все цирки имеют лицензию на свою деятельность. Однако цирк шапито не сможет получить лицензию из-за отсутствия надлежащих условий для содержания животных.

"Но жажда наживы перевешивает для таких дельцов страх оказаться за рамками закона", – прокомментировал Бурматов.

Депутат подчеркнул, что цирковым животным необходимо обеспечить нормальную жизнь после их трудовой деятельности. Пристроить в реабилитационные центры или вольеры в зоопарках. За избавление от животных предусмотрены штрафы, уточнил Бурматов.

Он посоветовал руководству цирка "оперативно исправлять поведение". Если цирковых собак перестанут кормить или кто-то из них пострадает, за это последует уголовное наказание. Это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными. Бурматов посоветовал руководству подыскать адекватные условия содержания животным, на которых они зарабатывали многие годы.

В свою очередь, в Росгосцирке ответили, что выступление дрессировщицы с 15 собаками решили расформировать из-за "низкого исполнительного уровня" самой артистки. Организация сейчас занимается решением вопроса с животными. В госкомпании дополнили, что собаки, ранее задействованные в номере, размещены в цирке шапито "Радуга" и находятся на содержании компании. ФКП "Росгосцирк" финансирует их проживание, еду и медицинский уход.

Ранее депутаты ГД от партии "Новые люди" внесли законопроект о запрете использования животных в цирках. Согласно инициативе, животных, содержащихся в цирках, до выпуска в естественную среду необходимо передать в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических обитателей фауны.