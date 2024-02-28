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28 февраля, 18:21

Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете использования животных в цирках. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД.

Согласно инициативе депутатов, животные, содержащиеся в цирках, до выпуска в естественную среду должны быть переданы в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических обитателей фауны.

Задачу по установлению порядка передачи животных в центры и приюты предлагается возложить на правительство РФ.

До этого депутаты от "Новых людей" вносили похожий законопроект в ГД в октябре 2023 года. Поправки предлагалось внести в статью "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом о передаче животных в реабилитационные центры не упоминалось.

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