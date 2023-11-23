В Госдуму внесли законопроект об уполномоченном по вопросам защиты животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько депутатов от партии ЛДПР направили в Госдуму на рассмотрение по существу законопроект, по которому предполагается избрать из ряда членов Общественной палаты (ОП) РФ уполномоченного по вопросам защиты животных. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Из пояснительной записки следует, что изменения могут внести в закон "Об Общественной палате РФ". Авторы законопроекта напомнили, что сейчас вопросами ответственного обращения с животными на уровне РФ занимаются Минсельхоз, Россельхознадзор, Минприроды и Минкультуры. В регионах этот вопрос находится на контроле органов по экологии. Из-за такого размытия полномочий, по словам депутатов, происходит размытие ответственности.

"Введение дополнительной защиты животных в лице уполномоченного повысит эффективность контроля за этой ситуацией и уровень гуманности в обществе", – подчеркнули в ЛДПР.

Ранее первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил создать в РФ должность уполномоченного по вопросам животных. О своей идее он рассказал в рамках круглого стола, посвященного теме "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".



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