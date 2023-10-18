В России могут создать должность уполномоченного по вопросам животных

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В России хотят создать должность уполномоченного по вопросам животных. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Его слова приводит Агентство "Москва".

О своей идее он рассказал в рамках круглого стола, посвященного теме "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".

"Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, в "Справедливой России", – сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве, например, природных ресурсов. Это вопрос дискуссии", – пояснил он.

Ранее глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в нижнюю палату инициативу, подразумевающую запрет на использование животных в цирках.

Из пояснительной записки следовало, что инициатива была представлена с целью защиты жизни и благополучия животных. Авторы ссылаются на данные Генпрокуратуры РФ о жестоком обращении с животными при их дрессировке.

Так, в феврале 2022 года в 62 российских субъектах была осуществлена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков. В ходе работ правоохранители пресекли 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

Парламентарии также обратили внимание, что уже более 40 стран мира ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.



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