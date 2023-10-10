В Большом Московском цирке объяснили ситуацию с применением реквизита в отношении тигров

Фото: телеграм-канал Mash

Дрессировщики Большого Московского цирка часто используют струи воды и другие средства при работе с тиграми, чтобы предотвратить между ними конфликты. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе заведения.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором дрессировщик Эдгар Запашный бьет тигра палкой и обливает водой. Зоозащитники обвинили братьев Запашных в жестоком обращении с животными.

"То, что показано на видео, – это с репетиции, это выкладывали сами братья Запашные в своих соцсетях, и это не нападение тигров на человека, а тигры сами с собой выясняли отношения. И чтобы они друг друга не поубивали, их разгоняют водой и всем остальным", – прокомментировали видеоролик в цирке.

По словам представителей заведения, видео было сделано в 2017 году. Они предположили, что обнародовать его мог человек, который недавно уволился из цирка.

Там добавили, что всегда приглашают журналистов, чтобы те посмотрели, как работают с тиграми и в каких условиях содержатся животные. В заведении располагаются 400 камер.

"Это самцы, они так себя ведут и в природе, и в цирке, словами такую агрессию остановить невозможно", – дополнили в цирке.

В свою очередь, Аскольд Запашный также рассказал об опасности драки между животными, сообщает телеканал "360". По его словам, тигры во время драки могут убить друг друга в течение нескольких секунд.

"Хищники – 200 килограммов ярости. Как их еще разнять, наказать, чтобы они не убивали друг друга?" – пояснил он.

Кроме того, по словам Аскольда, у него и брата есть недоброжелатели, которые не первый раз пытаются их дискредитировать.

Эдгард Запашный ранее заявил, что тигров в его цирке избивали палкой, обливали водой и пеной из огнетушителя во время репетиции, чтобы "спасти жизни" дерущимся животным. Он задался вопросом, видно ли на кадрах драку между животными.

