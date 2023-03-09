РЖД проведут внутреннюю проверку после избиения собаки на ж/д станции в Москве

Фото: телеграм-канал Readovka

РЖД планируют провести проверку после публикаций в социальных сетях информации об избитой собаке на железнодорожной станции в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал холдинга.

"Решительно осуждаем жестокое обращение с животными и считаем абсолютно неприемлемым такого рода поведение для работников холдинга", – говорится в сообщении компании.

Из публикаций в Сети стало известно, что один из сотрудников РЖД на станции Москва-3 в Восточном административном округе столицы жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

В РЖД отметили, что при обращении к ним сотрудников правоохранительных органов будет оказано все необходимое содействие.

Проверку по поводу случившегося организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Сотрудники установят все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Свердловской области начальник регионального главка МВД Валерий Горелых заявлял, что кота по кличке Сеня, над которым издевался стример, изъяли и передали зоозащитникам. По факту размещенных в Сети видеокадров с котом полиция города Режа организовала проверку.



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