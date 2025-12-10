Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживаются на Варшавском шоссе в районе остановки "Стадион Труд" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте подчеркнули, что маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров просят следить за объявлениями водителей.

Ранее Дептранс предупредил, что схема движения транспорта на юго-востоке Москвы изменится с воскресенья, 14 декабря. Движение изменят на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД), водителям разрешат не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.