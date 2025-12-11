Коломойский: исполнитель покушения на Миндича взял оружие в посольстве Украины

Фото: ТАСС/EPA/STR

Исполнитель покушения на предпринимателя и друга президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, известного как "кошелек Зеленского", получил оружие в украинском посольстве. Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), слова которого приводит RT.

Выступая на судебном заседании, олигарх заявил, что преступник был завербован после того, как он обратился в диппредставительство за помощью с документами. Там ему и предоставили пистолет Макарова с глушителем.

О попытке нападения на Миндича Коломойский объявил на прошлом слушании. По его словам, инцидент произошел 28 ноября в Израиле. В результате была ранена домработница, все преступники арестованы.

Ранее украинские СМИ писали, что олигарх мог сыграть роль в возбуждении коррупционного дела против Миндича, передав следствию важные данные. Речь идет о коррупционном скандале, участниками которого в том числе стали экс-министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко и компания "Энергоатом".

Дело против них было заведено после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у них обыски. По результатам ведомство заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании.

Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств.