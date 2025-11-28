28 ноября, 13:34Политика
В Польше потребовали от Украины объяснений после коррупционного скандала
В Польше ожидают от Украины объяснений на тему коррупционного скандала. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы", – приводит его слова РИА Новости.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что подобные скандалы и отсутствие антикоррупционной транспарентности не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Как утверждают СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике.
Позже Ермак подтвердил информацию о проведении обысков. Он подчеркнул, что адвокаты активно взаимодействуют с правоохранителями.
До этого аналогичные мероприятия были проведены в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Они разработали коррупционную схему для украинского предприятия, в результате чего ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.
Позже НАБУ предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.