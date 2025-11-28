Форма поиска по сайту

28 ноября, 13:34

Политика

В Польше потребовали от Украины объяснений после коррупционного скандала

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

В Польше ожидают от Украины объяснений на тему коррупционного скандала. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы", – приводит его слова РИА Новости.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что подобные скандалы и отсутствие антикоррупционной транспарентности не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Как утверждают СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике.

Позже Ермак подтвердил информацию о проведении обысков. Он подчеркнул, что адвокаты активно взаимодействуют с правоохранителями.

До этого аналогичные мероприятия были проведены в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Они разработали коррупционную схему для украинского предприятия, в результате чего ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.

Позже НАБУ предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

