Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 14:12

Политика

В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака и Умерова на фоне скандала

Фото: ТАСС/AP/Yorgos Karahalis

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский уволит Андрея Ермака с должности главы его офиса и Рустема Умерова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского. – Прим. ред.) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает", – цитирует интервью Рахманина РИА Новости.

По мнению парламентария, для преодоления политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность.

Вместе с тем депутат Верховной рады подчеркнул, что глава Украины оказался в сложной ситуации, независимо от того, был ли он напрямую причастен к коррупции или создал условия, при которых это стало возможным.

"У него ситуация плохая, потому что не имеет никакого значения, был ли Зеленский непосредственно причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом", – заключил Рахманин.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Кроме того, он потребовал отставки Гринчук и Галущенко.

Позже выяснилось, что президент Украины также оказался в обвинительном заключении по делу Миндича. По информации НАБУ, тот занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика