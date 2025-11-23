В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака и Умерова на фоне скандала

Фото: ТАСС/AP/Yorgos Karahalis

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский уволит Андрея Ермака с должности главы его офиса и Рустема Умерова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского. – Прим. ред.) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает", – цитирует интервью Рахманина РИА Новости.

По мнению парламентария, для преодоления политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность.

Вместе с тем депутат Верховной рады подчеркнул, что глава Украины оказался в сложной ситуации, независимо от того, был ли он напрямую причастен к коррупции или создал условия, при которых это стало возможным.

"У него ситуация плохая, потому что не имеет никакого значения, был ли Зеленский непосредственно причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом", – заключил Рахманин.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Кроме того, он потребовал отставки Гринчук и Галущенко.

Позже выяснилось, что президент Украины также оказался в обвинительном заключении по делу Миндича. По информации НАБУ, тот занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.