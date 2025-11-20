Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 15:59

Политика

Володин заявил, что Зеленского и его окружения на Украине "завтра не будет"

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что украинского президента Владимира Зеленского и его окружения завтра на Украине уже "не будет", передает телеканал "360".

"Завтра" не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", – сказал спикер ГД.

В публикации уточняется, что депутаты в рамках заседания рассмотрели обращение палаты к властям по поводу разработки плана ответных мер в случае решения Европейского союза о конфискации российских активов.

В документе, с которым Госдума обратилась к правительству РФ, подчеркивалось, что на любые посягательства в отношении российских активов должен быть дан адекватный правовой ответ, включая предъявление исков о возмещении причиненного ущерба.

Ранее Володин поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием активов в Европе. Минфин тем временем подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада.

Читайте также


политика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика