Володин заявил, что Зеленского и его окружения на Украине "завтра не будет"

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что украинского президента Владимира Зеленского и его окружения завтра на Украине уже "не будет", передает телеканал "360".

"Завтра" не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", – сказал спикер ГД.

В публикации уточняется, что депутаты в рамках заседания рассмотрели обращение палаты к властям по поводу разработки плана ответных мер в случае решения Европейского союза о конфискации российских активов.

В документе, с которым Госдума обратилась к правительству РФ, подчеркивалось, что на любые посягательства в отношении российских активов должен быть дан адекватный правовой ответ, включая предъявление исков о возмещении причиненного ущерба.

Ранее Володин поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием активов в Европе. Минфин тем временем подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада.