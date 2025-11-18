ГД подготовит обращение к кабмину по теме изъятия Европой российских активов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил подготовить обращение к правительству России из-за возможного изъятия российских активов в Европе. Документ планируется рассмотреть 20 ноября, сообщает ТАСС.

По словам политика, обращение направят в кабмин, чтобы тот предложил ответные меры, которые должны будут принять, если активы России начнут воровать. Володин отметил необходимость проинформировать парламенты ряда стран о возможных последствиях решений, касающихся изъятия активов.

"Попросим правительство внести предложение, если будет необходимо изменить законодательство", – добавил председатель ГД.

Он уточнил, что в Еврокомиссии уже открыто призывают конфисковать активы России. Такое предложение противоречит даже нормам, которые урегулированы документами самого Евросоюза.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против ЕС для блокировки решения о конфискации замороженных российских активов. Глава Euroclear Валери Урбен указала, что пока подготовка к оформлению искового заявления не ведется, однако за три года компания увеличила юридический отдел с 10 до 200 человек.