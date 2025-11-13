В ЕС не приняли решений по экспроприации российских активов

Фото: 123RF.com/jorisvo

Министры финансов стран Евросоюза не приняли практических решений по предложению Еврокомиссии об изъятии замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита". Об этом на пресс-конференции заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

"Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре", – цитирует ее ТАСС.

Лосе считает, что конфискация активов России якобы является "наилучшим решением".

Ранее СМИ писали, что ЕС не успеет согласовать выделение "репарационного кредита" Украине до того, как киевские власти столкнутся с нехваткой средств. Журналисты отметили, что процесс согласования займет несколько месяцев, так как необходимо будет пройти через парламенты стран – участниц объединения.

ЕК также не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы. Разговор представителей ЕК и бельгийской делегации был конструктивным, но не смог развеять правовые и финансовые опасения Брюсселя, уточняли СМИ.