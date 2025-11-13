Норвегия отказалась от роли гаранта по конфискованным российским активам

Фото: depositphotos/cookelma

Правительство Норвегии отвергло идею задействовать свой крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния для обеспечения кредитов Украине, которые Евросоюз планирует выдать под залог замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Глава норвежского правительства отметил, что данная идея не актуальна, и подчеркнул, что официальных запросов от ЕС на этот счет не поступало. Политик добавил, что Евросоюз до сих пор не может прийти к согласию в вопросе конфискации российских активов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию в использовании замороженных активов России.

По информации агентства Belga, представители ЕК 7 ноября провели переговоры с бельгийской делегацией для обсуждения этой темы. Журналисты отмечали, что разговор вышел конструктивным, но он не смог развеять правовые и финансовые опасения правительства Бельгии.