08 ноября, 13:50

Политика
Belga: ЕК не смогла убедить Бельгию в использовании замороженных активов РФ

ЕК не смогла убедить Бельгию в использовании замороженных активов России – СМИ

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию в использовании замороженных российских активов, передает агентство Belga.

По данным СМИ, представители ЕК в пятницу, 7 ноября, провели встречу с бельгийской делегацией для обсуждения этого вопроса. Разговор был конструктивным, однако он не смог развеять правовые и финансовые опасения Брюсселя, указано в статье.

Между тем в Кремле заявили, что Россия не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких решений. Для этого будут использоваться все возможные национальные и международные юридические инструменты.

