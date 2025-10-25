Страны ЕС могут лишиться почти 240 млрд долларов в случае конфискации активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза в случае конфискации активов России могут лишиться минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

У РФ на счетах бельгийского Euroclear (международная компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на клиринге и расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. – Прим. ред.) заблокировано около 224,5 миллиардов долларов. Это как суверенные, так и частные средства – под санкциями ЕС находятся 1 980 физических лиц и 683 организации.

При этом организация не раскрывает, сколько из этих средств принадлежит Банку России. Однако в 2025 году они приносили Euroclear около 90% от всех российских доходов, а в прошлом году – менее 80%.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России до конца 2025 года и отправить средства на военные нужды Украины. ЕК рассматривает выделение Киеву еще 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита". По данным СМИ, ЕС отложил принятие этого решения до декабря.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за такие решения придется платить "не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям". Россия будет требовать вернуть "украденное", а "замешанные в воровстве" страны ЕС должны будут платить как суммы активов, так и проценты.

