Премьер Бельгии потребовал гарантий защиты при изъятии активов России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ansgar Haase

Лидеры стран Евросоюза не дали Бельгии никаких гарантий защиты от ответных мер в случае возможной конфискации российских активов. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер.

По его словам, именно по этой причине королевство выступает против присвоения активов.

"(Если. – Прим. ред.) Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию?" – приводит слова премьера Politico.

Как отметил Де Вевер, на карту поставлено "доверие ко всей финансовой системе Европы".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России и направить средства на военные нужды Украины. Кроме того, рассматривается возможность выделения Киеву 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита".

При этом Де Вевер подчеркивал, что Бельгия может заблокировать решение о конфискации российских активов, если другие страны – участницы ЕС не разделят риски. По его словам, страна готова поддержать решение в том случае, если все члены союза внесут свой вклад.

СМИ недавно сообщили, что Евросоюз отложил до декабря данный вопрос. По информации источников, лидеры стран обратились к ЕК с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите.