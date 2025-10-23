Швеция может поставить Украине истребители Gripen за счет активов РФ

Фото: depositphotos/peter77

Власти Швеции рассматривают возможность поставки Украине истребителей Gripen. Сделать это планируется за счет замороженных активов России, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он уточнил, что Киеву предполагается передать 150 самолетов. Его слова передает RT со ссылкой на The Guardian.

"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь <...> мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", – подчеркнул Кристерссон.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия (ЕК) намерена изъять замороженные активы России и направить средства на военные нужды Украины. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс утверждал, что Киев может стать ключевым партнером Брюсселя.

Кроме того, по информации СМИ, ЕК рассматривает возможность выделения Украине 25 миллиардов евро из активов РФ в виде "репарационного кредита". Однако легальность такого процесса "еще не оценили в подробностях".

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что Россия предупредила Венгрию об ответных мерах в случае реализации доходов с замороженных активов. По его словам, российская сторона оценит ситуацию с каждой страной.

