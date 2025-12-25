Долина просила пожить еще несколько месяцев в своей бывшей квартире

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире, которую у нее купила Полина Лурье. Об этом в интервью РИА Новости сообщила адвокат Светлана Свириденко.

По словам юриста, певица объясняла это тем, что не успевает собрать свои вещи.

При этом в четверг, 25 декабря, Мосгорсуд решит вопрос о ее принудительном выселении из квартиры, а также снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

В 2024 году мошенники обманом заставили Долину продать квартиру и перевести полученные деньги вместе с другими средствами на так называемый "безопасный счет". Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Сама певица в рамках гражданского судопроизводства оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решение по иску Долиной к Лурье. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за покупательницей.