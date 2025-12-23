Адвокат Еременко: Мосгорсуд может принять решение в пользу Долиной

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Мосгорсуд 25 декабря может вновь принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из квартиры. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила адвокат Нина Еременко.

По ее словам, была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она снова подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха.

"Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости", – пояснила Еременко.

Адвокат также назвала преждевременной волну общественного оптимизма после возврата дела на новое рассмотрение. В ходе разбирательства сторона Долиной может продолжать настаивать на том, что певица действительно находилась в уязвимом состоянии. При этом покупательница квартиры Полина Лурье якобы не проявила должной осмотрительности при заключении сделки.

В частности, при подобных сделках по недвижимости необходимо получение справки из психоневрологического диспансера. Ссылка в данном деле на то, что такая справка не была нужна, юридически не состоятельна, подчеркнула Еременко.

"Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим", – сказала она.

Суду предстоит по существу заново взвесить факты, экспертизы и поведение сторон.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет". Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд приговорил четырех фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Сама певица оспорила сделку о продаже недвижимости. Право собственности сохранилось за Долиной, что спровоцировало массовый хейт в адрес певицы.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. Суд, пересмотрев дело, признал право собственности на недвижимость за покупательницей.