Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 09:31

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Адвокат Еременко: Мосгорсуд может принять решение в пользу Долиной

Адвокат заявила, что Мосгорсуд может принять решение в пользу Долиной

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Мосгорсуд 25 декабря может вновь принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из квартиры. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила адвокат Нина Еременко.

По ее словам, была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она снова подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха.

"Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости", – пояснила Еременко.

Адвокат также назвала преждевременной волну общественного оптимизма после возврата дела на новое рассмотрение. В ходе разбирательства сторона Долиной может продолжать настаивать на том, что певица действительно находилась в уязвимом состоянии. При этом покупательница квартиры Полина Лурье якобы не проявила должной осмотрительности при заключении сделки.

В частности, при подобных сделках по недвижимости необходимо получение справки из психоневрологического диспансера. Ссылка в данном деле на то, что такая справка не была нужна, юридически не состоятельна, подчеркнула Еременко.

"Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим", – сказала она.

Суду предстоит по существу заново взвесить факты, экспертизы и поведение сторон.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет". Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд приговорил четырех фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Сама певица оспорила сделку о продаже недвижимости. Право собственности сохранилось за Долиной, что спровоцировало массовый хейт в адрес певицы.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. Суд, пересмотрев дело, признал право собственности на недвижимость за покупательницей.

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика