"Абзац": певица Долина готова выступить 1 января за гонорар 5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Певица Лариса Долина готова выступить на частном мероприятии 1 января 2026 года за гонорар 5 миллионов рублей, сообщает издание "Абзац".

Как сообщил изданию представитель одного ивент-агентства, концертный директор Долиной подтвердил возможность выступления. Однако в связи с последними событиями, "которые в последнее время разворачивались с артистом", представители исполнительницы хотят "чуть больше понимания и уверенности" в том, кем будут заказчики.

"Соответственно, до оплаты нужно подписать соглашение о неразглашении и предоставить (свои. – Прим. ред.) данные заказчикам", – предупредил представитель агентства.

Также менеджер добавил, что предметом для обсуждения являются и возможные скидки.

Ранее сообщалось, что концерт Долиной в Туле отменили в связи с "нездоровым ажиотажем" вокруг артистки. Выступление было запланировано на 4 января, однако позднее выяснилось, что организаторы не могут продать около половины билетов.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет". Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд приговорил четырех фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Спустя время исполнительница оспорила сделку о продаже недвижимости покупательнице Полине Лурье, а право собственности сохранилось за Долиной, что спровоцировало массовый хейт певицы.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. Суд, пересмотрев дело, признал право собственности на недвижимость за Лурье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.