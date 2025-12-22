Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 20:10

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

"Абзац": певица Долина готова выступить 1 января за гонорар 5 млн рублей

Стала известна сумма, за которую Долина готова выступить 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Певица Лариса Долина готова выступить на частном мероприятии 1 января 2026 года за гонорар 5 миллионов рублей, сообщает издание "Абзац".

Как сообщил изданию представитель одного ивент-агентства, концертный директор Долиной подтвердил возможность выступления. Однако в связи с последними событиями, "которые в последнее время разворачивались с артистом", представители исполнительницы хотят "чуть больше понимания и уверенности" в том, кем будут заказчики.

"Соответственно, до оплаты нужно подписать соглашение о неразглашении и предоставить (свои. – Прим. ред.) данные заказчикам", – предупредил представитель агентства.

Также менеджер добавил, что предметом для обсуждения являются и возможные скидки.

Ранее сообщалось, что концерт Долиной в Туле отменили в связи с "нездоровым ажиотажем" вокруг артистки. Выступление было запланировано на 4 января, однако позднее выяснилось, что организаторы не могут продать около половины билетов.

В 2024 году мошенники убедили Долину продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет". Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд приговорил четырех фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Спустя время исполнительница оспорила сделку о продаже недвижимости покупательнице Полине Лурье, а право собственности сохранилось за Долиной, что спровоцировало массовый хейт певицы.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба по иску Долиной к Лурье. Суд, пересмотрев дело, признал право собственности на недвижимость за Лурье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика