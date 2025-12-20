Адвокат Бенхин: Долина может лишиться двух квартир в Латвии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском Дзинтари общей стоимостью около 95 миллионов рублей из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием "Абзац".

По словам правозащитника, в законах Латвии и санкциях ЕС нет прямого указания на конфискацию этого имущества. Однако из-за заморозки активов певица не может оплачивать долги за ЖКХ или попросту продать квартиры.

При этом попытка оплатить долги через третьих лиц расценивается в Латвии как уголовное преступление. То же самое относится к переоформлению и продаже недвижимости через посредников. В свою очередь, эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд за неуплату долгов и конфисковать имущество, отметил Бенхин.

"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае – судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально – это снова уголовное преступление", – указал Бенхин.

По его словам, в Латвии есть специальные адвокаты с лицензией, которая позволяет им работать с подсанкционными клиентами. Однако Долина пока не предпринимала никаких шагов в этом направлении.

Долина стала жертвой мошенников в прошлом году. Певицу убедили продать квартиру, а затем перевести вырученные от сделки средства на "безопасный счет".

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование дела завершилось в июле этого года. Четыре фигуранта были приговорены к лишению свободы и штрафам от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В свою очередь, Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры Лурье. За певицей было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

16 декабря Верховный суд пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.