РИА Новости: Долина обратилась в полицию после желания Лурье забрать квартиру

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве уже после того, как Полина Лурье захотела забрать купленную квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года покупательница отправила певице уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля. На это Долина ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца.

Уже 3 августа исполнительница обратилась в полицию с заявлением. После этого было возбуждено уголовное дело, а на жилье наложен арест.

Лурье писала Долиной 5 и 6 августа, однако эти сообщения остались без ответа. Позже, 8 августа, она направила певице требование о передаче квартиры и снятии с регистрационного учета электронным письмом "Почтой России", указано в документах.

Долина стала жертвой мошенников в прошлом году. Аферисты уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

В июле 2025-го расследование уголовного дела завершилось. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Тогда певица смогла оспорить сделку о продаже квартиры Лурье. За Долиной сохранилось право собственности, после чего она подверглась критике со стороны общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении певицы.