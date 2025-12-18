Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 10:50

Шоу-бизнес

Верховный суд не признал заблуждение Долиной основанием для аннулирования сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Верховный суд указал в своем решении, что введение певицы Ларисы Долиной в заблуждение не могло являться основанием для признания сделки о купле-продаже ее квартиры недействительной.

Согласно документу, певица предполагала, что подписывала оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий. Помимо этого, исполнительницу ввели в заблуждение, когда сообщили о возможном аннулировании сделки и возвращении ей права собственности на квартиру.

При этом в решении суда также указано, что Долина не страдала психическими расстройствами в период, предшествовавший ее обману мошенниками. Однако в момент происходящего у нее наблюдалось изменение психического состояния, в том числе формировалось расстройство приспособительных реакций. По этой причине она не могла осознавать значение противоправных действий, совершаемых в отношении нее, а также оказать сопротивление.

Но, как указал Верховный суд, сейчас Долина в состоянии правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания в качестве потерпевшей в связи с отсутствием выраженных когнитивных и эмоционально-волевых расстройств.

Кроме того, из политологической экспертизы следует, что артистка не знала о современных видах мошенничества. При этом в момент происходящего рядом с исполнительницей не было человека, который смог бы выявить, что Долина находилась под влиянием мошенников.

Помимо этого, выяснилось, что певица в рамках подписанного с агентством договора заплатила почти 5 миллионов рублей за поиск покупателя своей квартиры.

Певица стала жертвой мошенников в прошлом году. Артистку убедили продать квартиру, а вырученные от сделки средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование дела завершилось в июле этого года. Четырех фигурантов приговорили к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначили им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры Полине Лурье. За певицей было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

В Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика