Верховный суд не признал заблуждение Долиной основанием для аннулирования сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Верховный суд указал в своем решении, что введение певицы Ларисы Долиной в заблуждение не могло являться основанием для признания сделки о купле-продаже ее квартиры недействительной.

Согласно документу, певица предполагала, что подписывала оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий. Помимо этого, исполнительницу ввели в заблуждение, когда сообщили о возможном аннулировании сделки и возвращении ей права собственности на квартиру.

При этом в решении суда также указано, что Долина не страдала психическими расстройствами в период, предшествовавший ее обману мошенниками. Однако в момент происходящего у нее наблюдалось изменение психического состояния, в том числе формировалось расстройство приспособительных реакций. По этой причине она не могла осознавать значение противоправных действий, совершаемых в отношении нее, а также оказать сопротивление.

Но, как указал Верховный суд, сейчас Долина в состоянии правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания в качестве потерпевшей в связи с отсутствием выраженных когнитивных и эмоционально-волевых расстройств.

Кроме того, из политологической экспертизы следует, что артистка не знала о современных видах мошенничества. При этом в момент происходящего рядом с исполнительницей не было человека, который смог бы выявить, что Долина находилась под влиянием мошенников.

Помимо этого, выяснилось, что певица в рамках подписанного с агентством договора заплатила почти 5 миллионов рублей за поиск покупателя своей квартиры.

Певица стала жертвой мошенников в прошлом году. Артистку убедили продать квартиру, а вырученные от сделки средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование дела завершилось в июле этого года. Четырех фигурантов приговорили к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначили им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры Полине Лурье. За певицей было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

В Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.

