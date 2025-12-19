Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:45

Политика

Посетителям прямой линии с Путиным не дали пронести капусту и мандарины

Фото: ТАСС/Александр Щербак

У посетителей прямой линии с Владимиром Путиным изымают запрещенные к проносу предметы, включая квашеную капусту, мандарины и энергетики, передает РИА Новости.

Все изъятое убирают в специальные контейнеры около рамок металлоискателей, куда уже попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. После окончания мероприятия участники смогут забрать свои вещи.

Список запрещенных предметов также включает портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры, флаги и древки к ним, лазерные указки, фонари, а также беспилотники всех видов – летающие, передвигающиеся по земле, воде или под водой.

Мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в Гостином Дворе и начнется в 12:00 19 декабря. Совместно с этим президент подведет итоги года.

Ведущими программы станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Участие в мероприятии примут около 600 сотрудников СМИ, включая иностранных журналистов.

По последним данным, на прямую линию с Путиным поступило свыше 2,5 миллиона сообщений. Лидерами по количеству обращений стали Москва и Санкт-Петербург.

Россияне могут направить свой вопрос к президенту – прием обращений будет продолжаться до конца события. Чаще всего жители страны звонят в call-центр программы для решения социальных вопросов.

Сообщения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", через чат-бота мессенджера МАХ.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

