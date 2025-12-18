Форма поиска по сайту

18 декабря, 21:45

Политика

Журналисты Зарубин и Березовская будут ведущими прямой линии с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Журналисты Первого канала и ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин станут ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 1".

О том, кто будет модерировать пресс-конференцию, обычно неизвестно до начала мероприятия – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывал имена журналистов накануне "Итогов года".

Березовская и Зарубин вместе модерировали прямую линию и большую пресс-конференцию в 2023 году. В 2024-м ведущими стали журналисты Дмитрий Кулько от Первого канала и Александра Суворова от ВГТРК.

"Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию, пройдут в Гостином Дворе 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00, прием вопросов от россиян продлится до его окончания.

По последним данным, на прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов обращений.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бот мессенджера МАХ.

