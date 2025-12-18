Песков заявил, что Путин пока не определился со сроками послания Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как только это произойдет, разумеется, мы вас проинформируем", – сказал представитель Кремля в интервью каналу "Россия 24".

Песков ранее пояснил, что Путин сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям.

Между тем "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию, пройдут в Гостином Дворе 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00, прием вопросов от россиян продлится вплоть до его окончания.

По последним данным, на прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов обращений.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бот мессенджера МАХ.