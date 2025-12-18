Более 2 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Более 2 миллионов обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

"Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию, пройдут в Гостином Дворе 19 декабря. Начало – в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов от россиян продлится вплоть до окончания мероприятия.

В топ-5 регионов по числу обращений попали Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области. При этом чаще всего вопросы президенту направляют женщины.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.