Соцвопросы стали самыми популярными на прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

Россияне чаще всего звонят в call-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" для решения социальных вопросов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу "Народного фронта" Хакасии Ксению Буганову.

"Это то, что больше всего волнует людей. Это же и здравоохранение, это какие-то пособия, это дорога, это коммуналка, это то, что окружает человека каждый день, с чем он сталкивается", – указала Буганова.

По ее словам, сотрудники call-центра получили много просьб об установке банкоматов в небольших населенных пунктах, так как гражданам приходится ездить в ближайшие города для снятия пенсии. Но особо злободневные темы уже решены, сказала представитель "Народного фронта".

"Необычное для меня – очень активно (звонит. – Прим. ред.) молодежь в возрасте 16, 17, 18 лет. Для нас это необычно", – подчеркнула она.

Кроме того, россияне обращаются по поводу дорожных вопросов или проблем с ЖКХ, либо просто звонят, чтобы поблагодарить президента, отметил участник "Народного фронта" Евгений Поляков. Он добавил, что в ходе бесед с россиянами старается найти поддерживающие и успокаивающие слова.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 15:00 4 декабря и продлится до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

По последним данным, на прямую линию поступило свыше 1,6 миллиона сообщений. Лидерами по числу обращений стали Москва и Санкт-Петербург.

