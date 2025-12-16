Более 1,6 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля в мессенджере MAX.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 во вторник, 16 декабря, было зарегистрировано 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через MAX и 262 тысячи обращений посредством СМС. Через соцсети поступило 175 тысяч обращений и еще 61 тысяча – через сайт.

"Итоги года" с Путиным состоятся 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов будет продолжаться до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы москва-путину.рф. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора вопросов используются технологии ИИ. Это позволяет оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

По последним данным, лидерами по числу сообщений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Наиболее активной категорией граждан являются люди от 56 лет.