Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 19:04

Политика

Более 1,6 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля в мессенджере MAX.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 во вторник, 16 декабря, было зарегистрировано 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через MAX и 262 тысячи обращений посредством СМС. Через соцсети поступило 175 тысяч обращений и еще 61 тысяча – через сайт.

"Итоги года" с Путиным состоятся 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов будет продолжаться до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы москва-путину.рф. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора вопросов используются технологии ИИ. Это позволяет оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

По последним данным, лидерами по числу сообщений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Наиболее активной категорией граждан являются люди от 56 лет.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Читайте также


властьполитика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика