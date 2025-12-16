Песков рассказал об активной подготовке Путина к "Итогам года"

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об активной фазе подготовки к прямой линии Владимира Путина, которая будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией.

"Президент продолжает работать в Кремле", – уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков в контексте большого количества обращений, поступающих на прямую линию, заявил о повышенной активности населения. По его словам, все сведения по сообщениям граждан регулярно передаются российскому лидеру.

Помимо этого, представитель Кремля рассказал, что Путин самостоятельно изучает справочные данные, которые запрашиваются от ведомств для подготовки к прямой линии.

Мероприятие под названием "Итоги года" состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 15:00 4 декабря и продлится до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы москва-путину.рф. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора всех вопросов Кремль использует технологии ИИ. Это позволяет оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

По предварительным данным, на прямую линию уже поступило более 1 миллиона сообщений. Самым популярным способом обращения остается телефонный звонок. Однако востребован и мессенджер MAX, куда поступают видеозаявки.

Лидерами по числу сообщений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Наиболее активной категорией граждан являются люди от 56 лет. Чаще всего на прямую линию с президентом обращаются женщины.

