Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в Гостином Дворе

Фото: kremlin.ru

Мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", которое совмещает прямую линию и пресс-конференцию российского президента, пройдет в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к мероприятию.

На прямую линию с Путиным поступило уже более 1,6 миллиона сообщений. Лидерами по их числу стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов стартовал с 15:00 4 декабря и продлится вплоть до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Текстовые и видеовопросы Путину можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также этой функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

