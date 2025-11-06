Песков заявил, что решения по посланию Путина в 2025 году пока нет

Фото: kremlin.ru

Решения по оглашению послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году пока нет. Об этом сообщил газете "Ведомости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет", – объяснил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков добавил, что прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется на середину декабря.

В сентябре Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Президент призвал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.

В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Песков назвал этот процесс сложным. Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.